Lluvias torrenciales y frío extremo afectarán a varios estados el fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada del frente frío número 27, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a reforzar medidas de autoprotección, ya que se prevén lluvias intensas, un marcado descenso de temperatura y un evento de “Norte” en distintos estados del país.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno afectará principalmente los días sábado 10 y domingo 11 de enero, con lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en entidades como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
El frente frío interactuará con una zona de baja presión en el Golfo de México, lo que ocasionará lluvias y vientos intensos en el noreste y centro del país. Además, se espera un descenso significativo de temperatura, especialmente en estados del norte, noreste y zonas montañosas del centro.
Para el sábado, podrían registrarse acumulaciones de 75 a 150 mm en Puebla y hasta 150 mm en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El domingo, los valores podrían superar los 250 mm, con mayores afectaciones en el sureste del país.
Mantenerse informados por fuentes oficiales.
Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.
No tirar basura en calles ni drenajes.
Identificar refugios temporales o rutas de evacuación.
Asegurar techos y ventanas ante posibles vientos fuertes.
Abrigarse bien, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En zonas altas, extremar precauciones por posible caída de nieve o aguanieve.
SHA