Lluvias torrenciales y frío extremo afectarán a varios estados el fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada del frente frío número 27, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a reforzar medidas de autoprotección, ya que se prevén lluvias intensas, un marcado descenso de temperatura y un evento de “Norte” en distintos estados del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno afectará principalmente los días sábado 10 y domingo 11 de enero, con lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en entidades como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El frente frío interactuará con una zona de baja presión en el Golfo de México, lo que ocasionará lluvias y vientos intensos en el noreste y centro del país. Además, se espera un descenso significativo de temperatura, especialmente en estados del norte, noreste y zonas montañosas del centro.