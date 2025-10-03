¿Lluvias todo el fin de semana? Michoacán en el camino del posible ciclón Priscilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México alertó sobre la posible formación de un ciclón tropical en el océano Pacífico, frente a las costas del occidente del país, lo cual podría derivar en lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en los próximos días, particularmente en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Baja California Sur.

La información fue dada a conocer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quienes exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones.

🌪️ ¿Qué se sabe del sistema?

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones oceánicas y atmosféricas favorecen la intensificación de la zona de baja presión, que podría convertirse en un ciclón con nombre “Priscilla” y alcanzar fuerza de huracán, aunque su trayectoria aún es incierta.

Actualmente, el sistema tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y se ubica a 570 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

🌧️ Lluvias, viento y oleaje previstos

Desde hoy y hasta el lunes, se esperan los siguientes efectos en la región: