¿Lluvias todo el fin de semana? Michoacán en el camino del posible ciclón Priscilla

¿Vives en la costa? Prepárate: sistema con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico podría impactar a Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México alertó sobre la posible formación de un ciclón tropical en el océano Pacífico, frente a las costas del occidente del país, lo cual podría derivar en lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en los próximos días, particularmente en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Baja California Sur.

La información fue dada a conocer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quienes exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones.

🌪️ ¿Qué se sabe del sistema?

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones oceánicas y atmosféricas favorecen la intensificación de la zona de baja presión, que podría convertirse en un ciclón con nombre “Priscilla y alcanzar fuerza de huracán, aunque su trayectoria aún es incierta.

Actualmente, el sistema tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y se ubica a 570 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

🌧️ Lluvias, viento y oleaje previstos

Desde hoy y hasta el lunes, se esperan los siguientes efectos en la región:

  • Viernes: Lluvias muy fuertes en Michoacán y Colima; oleaje de 2 a 3 metros; rachas de viento de 40 a 60 km/h.

  • Sábado: Lluvias intensas en el oeste de Michoacán; oleaje de hasta 3.5 m; viento de 70 a 80 km/h.

  • Domingo: Lluvias intensas en Michoacán, Colima y Jalisco; oleaje de hasta 5 m; viento de hasta 90 km/h.

  • Lunes: Oleaje entre 4 y 6 metros en costas de Michoacán, Jalisco y Colima, con lluvias intensas y vientos de hasta 90 km/h.

Conagua informó que mantiene vigilancia especial sobre presas con niveles altos, como La Villita, en Michoacán, y el río Villa Jiménez, ante cualquier riesgo de desbordamiento o afectación por lluvias intensas.

🚨 Acciones preventivas y refugios temporales

La CNPC activó una Misión de Enlace y Coordinación (Misión ECO) en Colima y mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y municipales del occidente del país. En Michoacán se tienen disponibles 270 refugios temporales, listos para habilitarse si la situación lo requiere.

⚠️ Recomendaciones a la población

  • Evitar cruzar zonas inundadas o cauces con corriente.

  • No transitar por caminos rurales o de sierra con baja visibilidad.

  • Mantener limpia la infraestructura pluvial (zanjas, cunetas).

  • Estar atentos a ruidos o movimientos en laderas.

  • No confiarse: seguir indicaciones de Protección Civil y medios oficiales.

Tanto Conagua como la CNPC reiteraron el llamado a no bajar la guardia y consultar fuentes confiables para estar informados del desarrollo del fenómeno.

