Lluvias intensas y viento fuerte: Frente frío 25 impactará el sureste y centro del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el Frente Frío número 25, en interacción con una masa de aire ártico y una vaguada en altura, provocará lluvias puntuales intensas, descenso térmico significativo y fuertes rachas de viento en al menos 14 estados del país, especialmente en el sureste y litoral del Golfo de México.
Según el comunicado oficial, se esperan vientos del norte con rachas de entre 90 y 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde el oleaje podría alcanzar hasta 4 metros de altura. También se prevé un ambiente gélido en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro del país, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Popocatépetl.
Las lluvias más intensas se pronostican en estados del sureste como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla, donde también podrían generarse deslaves o inundaciones en zonas de riesgo. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo se prevé tiempo inestable con tormentas dispersas.
En el caso de Michoacán, el frente frío número 25 no generará afectaciones severas ni lluvias intensas, pero se esperan chubascos aislados en el oriente del estado, así como un ambiente fresco a frío durante las madrugadas y primeras horas del día. Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles cambios abruptos de temperatura.
