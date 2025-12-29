Lluvias intensas y viento fuerte: Frente frío 25 impactará el sureste y centro del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el Frente Frío número 25, en interacción con una masa de aire ártico y una vaguada en altura, provocará lluvias puntuales intensas, descenso térmico significativo y fuertes rachas de viento en al menos 14 estados del país, especialmente en el sureste y litoral del Golfo de México.

Viento fuerte y oleaje elevado en costas del Golfo

Según el comunicado oficial, se esperan vientos del norte con rachas de entre 90 y 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde el oleaje podría alcanzar hasta 4 metros de altura. También se prevé un ambiente gélido en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro del país, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Popocatépetl.

Lluvias en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas

Las lluvias más intensas se pronostican en estados del sureste como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla, donde también podrían generarse deslaves o inundaciones en zonas de riesgo. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo se prevé tiempo inestable con tormentas dispersas.