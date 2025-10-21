Lluvias extraordinarias en México: reportan 76 fallecidos y 31 personas no localizadas

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México ha informado sobre los avances en la atención a la emergencia provocada por las lluvias extraordinarias que han afectado a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Estos esfuerzos se han logrado gracias al trabajo coordinado de los gobiernos estatales y las dependencias federales e instituciones.

Fallecimientos y personas no localizadas

Hasta el momento, se reportan 76 personas fallecidas y 31 no localizadas. Los detalles por entidad son los siguientes:

Veracruz : 34 fallecidos y 18 no localizados.

Puebla : 19 fallecidos y 5 no localizados.

Hidalgo : 22 fallecidos y 8 no localizados.

Querétaro: 1 persona fallecida.

Se mantiene activa la línea 079 para recibir reportes y solicitudes de apoyo.

Interrupción de caminos y distribución de ayuda

Actualmente, 112 localidades se encuentran sin acceso terrestre debido a la interrupción en los caminos. De estas, 74 están en Hidalgo, 31 en Veracruz y 7 en Puebla. A estas zonas se les ha proporcionado agua y alimentos a través de puentes aéreos.

Restablecimiento de energía eléctrica

Gracias al trabajo de 1,158 electricistas, se ha logrado restaurar el 99.34% del servicio eléctrico afectado, beneficiando a 263,968 usuarios de un total de 265,605. En San Luis Potosí, Puebla y Querétaro ya se ha restaurado el 100%, mientras que en Veracruz aún faltan 90 servicios y en Hidalgo hay un avance del 92.36%.

Apoyos y censos

Hasta la fecha, se han entregado 4,499 chips para telefonía celular e internet, con un total de 13,000 disponibles en centros de atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y oficinas del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Además, 79,816 viviendas han sido censadas por los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, con el siguiente desglose:

Veracruz : 48,719 viviendas.

Puebla : 11,279 viviendas.

San Luis Potosí : 8,938 viviendas.

Hidalgo : 8,415 viviendas.

Querétaro: 2,465 viviendas.

Avances en infraestructura

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha atendido 174 de las 481 incidencias iniciales en caminos y carreteras afectadas, y continúa trabajando para resolver las restantes.

Distribución de despensas y atención médica

A través de la coordinación de las Fuerzas Armadas y otras autoridades, se han entregado 293,582 despensas a las familias afectadas. Además, el Sector Salud ha brindado 93,582 consultas médicas y aplicado 49,137 vacunas en los cinco estados afectados.

Rehabilitación de centros educativos

Se han identificado 964 centros educativos afectados, y las autoridades de los tres niveles de gobierno ya han comenzado labores de limpieza y saneamiento en las instituciones.

Refugios temporales

En los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo se mantienen activos 73 refugios temporales, donde se brindan albergue, alimentos, atención médica, psicológica y servicios básicos a 6,886 personas.

Coordinación interinstitucional

Estas acciones cuentan con la participación de diversas dependencias, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Bienestar, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), entre otras.

El Gobierno de México sigue comprometido con la atención a la emergencia y continuará trabajando en coordinación con los estados afectados para mitigar los daños y brindar apoyo a las familias.

SHA