Lluvias dejan afectaciones severas en más de 80 municipios del país

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) coordinan acciones para atender a la población afectada por las intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en varias regiones del país.

Los estados con mayores afectaciones son Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, donde autoridades locales, con respaldo del Gobierno de México, trabajan en el restablecimiento de servicios básicos y la evaluación de daños.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) desplegó personal mediante el Plan Marina para apoyar a las comunidades más impactadas.

A estos esfuerzos se suman brigadas de la Conagua, CFE, SICT y las Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quienes laboran de forma articulada con autoridades estatales y municipales.

Municipios afectados por entidad:

Veracruz: 38 municipios reportan daños, con énfasis en Álamo y Poza Rica, donde se estiman al menos 5 mil viviendas afectadas. Se han instalado 6 refugios temporales que atienden actualmente a 523 personas.

Querétaro: 5 municipios presentan daños, principalmente por el desbordamiento del río Jalpan y deslaves en caminos. La SICT realiza labores de limpieza en las zonas afectadas.

San Luis Potosí: 11 municipios con afectaciones por desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, así como derrumbes en cerros.

Puebla: 26 municipios presentan daños por deslizamientos y anegaciones. En Huauchinango, una escuela y un hospital fueron atendidos de forma inmediata.

Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz: se reportaron afectaciones eléctricas para más de 320 mil usuarios, de los cuales el 46% ya cuenta con servicio restablecido.

Despliegue de personal y equipos:

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un operativo especial con:

380 trabajadores electricistas

78 grúas articuladas

90 vehículos

22 plantas de emergencia

3 drones

4 helicópteros

Los trabajos de recuperación del servicio eléctrico se mantienen activos de manera ininterrumpida.