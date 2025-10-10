Lluvias dejan afectaciones en 31 estados; hay recursos para emergencias, afirma Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las lluvias de diferentes intensidades que se han registrado en los últimos días afectaron a 31 entidades del país, según informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en un reporte presentado vía remota a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina se dijo que entre las entidades con más afectaciones se encuentran Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero, donde se han desplegado operativos de emergencia para atender a la población.

Principales afectaciones por entidad:

Veracruz: 38 municipios afectados 312 viviendas dañadas Se activó el Plan DN-III Se habilitaron seis refugios temporales

Querétaro: 5 municipios con daños Desbordamiento del río Jalpan Activación del Plan DN-III

San Luis Potosí: 11 municipios afectados Derrumbe de un cerro Cuatro albergues habilitados

Puebla: 26 municipios afectados Registro de 77 deslizamientos, derrumbes o deslaves en carreteras



De acuerdo a Protección Civil, la Tormenta Tropical "Raymond" recorre el Océano Pacífico en paralelo al territorio nacional y podría ingresar como depresión tropical a Baja California Sur este fin de semana.