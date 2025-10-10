Lluvias dejan afectaciones en 31 estados; hay recursos para emergencias, afirma Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las lluvias de diferentes intensidades que se han registrado en los últimos días afectaron a 31 entidades del país, según informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en un reporte presentado vía remota a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la conferencia matutina se dijo que entre las entidades con más afectaciones se encuentran Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero, donde se han desplegado operativos de emergencia para atender a la población.
Veracruz:
38 municipios afectados
312 viviendas dañadas
Se activó el Plan DN-III
Se habilitaron seis refugios temporales
Querétaro:
5 municipios con daños
Desbordamiento del río Jalpan
Activación del Plan DN-III
San Luis Potosí:
11 municipios afectados
Derrumbe de un cerro
Cuatro albergues habilitados
Puebla:
26 municipios afectados
Registro de 77 deslizamientos, derrumbes o deslaves en carreteras
De acuerdo a Protección Civil, la Tormenta Tropical "Raymond" recorre el Océano Pacífico en paralelo al territorio nacional y podría ingresar como depresión tropical a Baja California Sur este fin de semana.
Durante el informe se aclaró que, aunque el FONDEN dejó de existir como fideicomiso, sí existe una partida presupuestal vigente para emergencias, con un monto de 19 mil 430 millones de pesos.
La presidenta de la República destacó que los apoyos se gestionan a partir de censos realizados por la Secretaría del Bienestar, según los daños y número de afectados en cada municipio.
RYE-