Lluvias dejan 41 muertos y daños severos en cinco estados de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México confirmó que al menos 41 personas han perdido la vida a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días en cinco estados del país: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los estados con mayores daños son Veracruz, con 540 mm de lluvia acumulada; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm.
Las víctimas mortales se distribuyen de la siguiente manera:
Veracruz: 15 fallecidos
Puebla: 9
Hidalgo: 16
Querétaro: 1
Además, 27 personas permanecen desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda con acompañamiento a sus familias.
Entre las acciones de auxilio destacadas se encuentran:
Más de 5,400 elementos desplegados con el Plan DN-III-E
Instalación de albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí
Distribución de 9,968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada
Participación de 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 48 plantas potabilizadoras
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 320,386 usuarios fueron afectados en el suministro eléctrico, equivalente al 2.55% del total nacional. Hasta ahora, se ha restablecido el servicio al 75.24%.
En infraestructura vial, 1,056 km de la red carretera federal resultaron con afectaciones. De ellos, 664 km ya fueron rehabilitados.
Estas acciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó al Comité Nacional de Protección Civil para reforzar la atención a la población.
