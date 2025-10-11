Lluvias dejan 41 muertos y daños severos en cinco estados de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México confirmó que al menos 41 personas han perdido la vida a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días en cinco estados del país: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los estados con mayores daños son Veracruz, con 540 mm de lluvia acumulada; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm.

Las víctimas mortales se distribuyen de la siguiente manera:

Veracruz: 15 fallecidos

Puebla: 9

Hidalgo: 16

Querétaro: 1

Además, 27 personas permanecen desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda con acompañamiento a sus familias.

Entre las acciones de auxilio destacadas se encuentran: