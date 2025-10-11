México

Lluvias dejan 41 muertos y daños severos en cinco estados de México

Lluvias dejan 41 muertos y daños severos en cinco estados de México
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México confirmó que al menos 41 personas han perdido la vida a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días en cinco estados del país: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los estados con mayores daños son Veracruz, con 540 mm de lluvia acumulada; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm.

Las víctimas mortales se distribuyen de la siguiente manera:

  • Veracruz: 15 fallecidos

  • Puebla: 9

  • Hidalgo: 16

  • Querétaro: 1

Además, 27 personas permanecen desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda con acompañamiento a sus familias.

Entre las acciones de auxilio destacadas se encuentran:

  • Más de 5,400 elementos desplegados con el Plan DN-III-E

  • Instalación de albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí

  • Distribución de 9,968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada

  • Participación de 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 48 plantas potabilizadoras

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 320,386 usuarios fueron afectados en el suministro eléctrico, equivalente al 2.55% del total nacional. Hasta ahora, se ha restablecido el servicio al 75.24%.

En infraestructura vial, 1,056 km de la red carretera federal resultaron con afectaciones. De ellos, 664 km ya fueron rehabilitados.

Estas acciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó al Comité Nacional de Protección Civil para reforzar la atención a la población.

rmr

Muertos
Lluvias
CNPC
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com