Lleva a su bebé sin vida a un hospital; dijo que se había caído, pero tenía huellas de violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven identificada como Danna Paola “N”, de 20 años de edad, fue detenida en Tijuana, Baja California, luego de que su hijo, un bebé de aproximadamente un año, ingresara sin vida al Hospital General con signos de violencia física, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

El caso fue atendido por el Escuadrón Violeta, unidad especializada en violencia familiar y de género, luego de que personal médico alertara a las autoridades por las condiciones en las que fue recibido el menor. Aunque la mujer habría referido inicialmente que el bebé se cayó, los signos de presunta agresión motivaron su aseguramiento.

De acuerdo con medios locales, la misma joven tenía una ficha de búsqueda activa desde el 1 de diciembre, emitida por colectivos de búsqueda y familiares, luego de que desapareciera en el fraccionamiento Villa del Álamo, en Tijuana. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado.