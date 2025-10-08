Llegan a México los seis connacionales detenidos en Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, los seis ciudadanos mexicanos que fueron detenidos en Israel tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud regresaron a territorio nacional, acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán arribaron a la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron recibidos por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

En el lugar se les realizó una revisión médica y se completó su trámite migratorio, como parte del protocolo de retorno seguro implementado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).