Llegan a México los seis connacionales detenidos en Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, los seis ciudadanos mexicanos que fueron detenidos en Israel tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud regresaron a territorio nacional, acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.
Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán arribaron a la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron recibidos por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente.
En el lugar se les realizó una revisión médica y se completó su trámite migratorio, como parte del protocolo de retorno seguro implementado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El retorno se concretó luego de varios días de gestiones diplomáticas entre México e Israel, tras la detención de los connacionales por intentar ingresar ayuda humanitaria a Gaza.
“La SRE reafirma su prioridad de velar por la integridad física y los derechos de las y los connacionales en el exterior hasta su retorno seguro a nuestro país”, reiteró la dependencia en un mensaje oficial.
