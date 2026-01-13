Llega el frente frío 28; prevén temperaturas bajo cero en zonas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo frente frío, el número 28, ingresará al norte de México en las próximas horas y afectará diversas regiones del país, incluida Michoacán, con descenso de temperatura, heladas y rachas de viento de hasta 70 km/h.

El aviso fue emitido por el SMN la tarde del martes, donde se detalló que este frente frío se combinará con una masa de aire polar, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el Golfo de México. Estos fenómenos ocasionarán lluvias y un marcado descenso térmico, particularmente en entidades del norte, noreste, oriente, sureste y la Mesa Central.

Para el caso de Michoacán, se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas, además de la presencia de bancos de niebla y vientos de entre 30 a 50 km/h, principalmente en el oriente del estado.