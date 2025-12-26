Llega el frente frío 24: heladas, lluvias y hasta nevadas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 24 ya comenzó a recorrer el noroeste del país y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), traerá lluvias, vientos fuertes, temperaturas bajo cero y posibles nevadas en varios estados del norte durante este fin de semana.
La masa de aire polar que impulsa este sistema se combina con una vaguada polar (una zona de baja presión en niveles altos) y con el flujo de humedad de un río atmosférico, lo que intensificará las condiciones invernales en al menos 15 entidades de México.
A partir del jueves 26 de diciembre y durante el fin de semana, se esperan:
Nevadas o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Vientos con rachas de hasta 60 km/h, principalmente en el noroeste.
Lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero.
Temperaturas mínimas de entre -5°C y 0°C en zonas serranas del norte y centro del país.
Aunque Michoacán no será de los estados más impactados por este frente frío, el SMN sí prevé inestabilidad atmosférica y la entrada de aire húmedo desde el Pacífico, lo que podría generar chubascos y lluvias aisladas en algunas regiones del estado.
Además, durante las madrugadas del viernes y sábado, se esperan bajas temperaturas en zonas altas de la entidad, como el oriente y la Meseta Purépecha. Por ello, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones, especialmente con menores y personas adultas mayores.
Jueves 26 de diciembre:
Ingreso del frente frío por Baja California.
Probabilidad de nevadas y lluvias intensas en el noroeste.
Comienza el descenso de temperatura.
Viernes 27 de diciembre:
Continúa el frente frío sobre el norte del país.
Persisten lluvias, vientos y ambiente muy frío.
Posibles heladas al amanecer en zonas del centro.
Domingo 28 de diciembre:
El frente se extiende hacia el norte y noreste.
Ambiente frío a muy frío con lluvias dispersas.
Posible caída de aguanieve en montañas de Chihuahua y Durango.
Consultar el pronóstico local y mantenerse informado a través de medios oficiales.
Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en población vulnerable.
En caso de lluvias fuertes o vientos, extremar precauciones al conducir.
Proteger cultivos y ganado en zonas rurales ante posibles heladas.
¿Sabías qué es un “río atmosférico”?Es una corriente de aire cargada de humedad que viaja por la atmósfera como si fuera un río, y al interactuar con frentes fríos, puede provocar lluvias intensas o nevadas.
