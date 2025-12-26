Llega el frente frío 24: heladas, lluvias y hasta nevadas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 24 ya comenzó a recorrer el noroeste del país y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), traerá lluvias, vientos fuertes, temperaturas bajo cero y posibles nevadas en varios estados del norte durante este fin de semana.

La masa de aire polar que impulsa este sistema se combina con una vaguada polar (una zona de baja presión en niveles altos) y con el flujo de humedad de un río atmosférico, lo que intensificará las condiciones invernales en al menos 15 entidades de México.

¿Qué estados serán los más afectados?

A partir del jueves 26 de diciembre y durante el fin de semana, se esperan:

Nevadas o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Vientos con rachas de hasta 60 km/h , principalmente en el noroeste.

Lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero.

Temperaturas mínimas de entre -5°C y 0°C en zonas serranas del norte y centro del país.

¿Qué se espera en Michoacán?

Aunque Michoacán no será de los estados más impactados por este frente frío, el SMN sí prevé inestabilidad atmosférica y la entrada de aire húmedo desde el Pacífico, lo que podría generar chubascos y lluvias aisladas en algunas regiones del estado.

Además, durante las madrugadas del viernes y sábado, se esperan bajas temperaturas en zonas altas de la entidad, como el oriente y la Meseta Purépecha. Por ello, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones, especialmente con menores y personas adultas mayores.