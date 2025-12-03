Llega al Senado propuesta para reducir jornada laboral a 40 horas

En el documento recibido por la Cámara Alta, se propone reformar el Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar condiciones laborales más humanas y alineadas con estándares internacionales.

La reforma se encuentra ahora en análisis legislativo, y de ser aprobada, implicaría un cambio significativo en la duración de la jornada laboral, beneficiando directamente a millones de trabajadores en todo el país.

