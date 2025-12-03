México

Llega al Senado propuesta para reducir jornada laboral a 40 horas

La reforma al artículo 123 de la Constitución busca establecer una jornada máxima de 40 horas semanales en todo el país, con miras a mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Senado de la República recibió este martes la iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La propuesta fue entregada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien destacó que esta medida representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada.

En el documento recibido por la Cámara Alta, se propone reformar el Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar condiciones laborales más humanas y alineadas con estándares internacionales.

La reforma se encuentra ahora en análisis legislativo, y de ser aprobada, implicaría un cambio significativo en la duración de la jornada laboral, beneficiando directamente a millones de trabajadores en todo el país.

