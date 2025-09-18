Llega al Aeropuerto de Toluca Hernán Bermúdez; así le leyeron sus derechos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves arribó a México el avión que trasladó desde Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, vinculado a un grupo criminal.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca alrededor de las 19:00 horas, donde lo esperaba un fuerte operativo de seguridad con varias camionetas blindadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con fuentes oficiales, Bermúdez Requena será trasladado en las próximas horas al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, para ser presentado ante un juez de control.