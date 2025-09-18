Llega al Aeropuerto de Toluca Hernán Bermúdez; así le leyeron sus derechos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves arribó a México el avión que trasladó desde Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, vinculado a un grupo criminal.
La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca alrededor de las 19:00 horas, donde lo esperaba un fuerte operativo de seguridad con varias camionetas blindadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con fuentes oficiales, Bermúdez Requena será trasladado en las próximas horas al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, para ser presentado ante un juez de control.
Un día antes, el 17 de septiembre, el gobierno de Paraguay confirmó la expulsión de Bermúdez Requena, tras permanecer detenido en la sede de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) desde el sábado anterior.
El exfuncionario fue entregado directamente a autoridades migratorias mexicanas, luego de que México desistiera formalmente del proceso de extradición, lo que permitió a un juez paraguayo cerrar el expediente y facilitar su salida inmediata del país sudamericano.
En México, el exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta diversas acusaciones por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de estar vinculado a actividades de huachicol, secuestro y tráfico de armas como presunto cabecilla de La Barredora.
Su llegada a territorio mexicano marca el inicio de un proceso judicial en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades judiciales federales determinarán su situación legal en los próximos días.
mrh