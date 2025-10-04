México

Llaman a revisión mil 375 vehículos Honda y Acura por posible falla en bolsas de aire

Llaman a revisión mil 375 vehículos Honda y Acura por posible falla en bolsas de aire
HONDA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un llamado a revisión para mil 375 vehículos de las marcas Honda y Acura, ante una posible falla en el sistema de bolsas de aire que podría comprometer la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este sábado 4 de octubre, los vehículos que podrían presentar el desperfecto corresponden a los siguientes modelos:

  • Honda Pilot año 2021

  • Honda Odyssey año 2021

  • Acura RDX año 2021

  • Acura MDX años 2020-2022

  • Acura TLX año 2021

La anomalía se localiza en el sensor de peso del asiento del pasajero, cuyo circuito interno podría generar un encendido incorrecto de la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire, dando la impresión de que el sistema está activado cuando no lo está.

Según Profeco, esto podría causar confusión y mal funcionamiento en una situación de riesgo, por lo que la revisión es importante aunque hasta el 30 de julio no se hayan reportado incidentes relacionados.

Honda de México notificará directamente a los dueños de los vehículos involucrados mediante correo electrónico o llamadas telefónicas. Posteriormente, deberán acudir a un distribuidor autorizado Honda o Acura para agendar una revisión del vehículo.

La revisión comenzó desde el pasado 24 de julio y tiene vigencia indefinida, por lo que los usuarios pueden acudir en cualquier momento tras ser contactados.

Te puede interesar:
Alerta Profeco: Mazda MX-5 2024–2025 irá a revisión por indicador de estabilidad
Llaman a revisión mil 375 vehículos Honda y Acura por posible falla en bolsas de aire

La Profeco confirmó que dará seguimiento a la campaña, y recomendó a los consumidores mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar confusiones.

mrh

Profeco
Revisión
honda
acura

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com