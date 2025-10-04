Llaman a revisión mil 375 vehículos Honda y Acura por posible falla en bolsas de aire

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un llamado a revisión para mil 375 vehículos de las marcas Honda y Acura, ante una posible falla en el sistema de bolsas de aire que podría comprometer la seguridad de los pasajeros.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este sábado 4 de octubre, los vehículos que podrían presentar el desperfecto corresponden a los siguientes modelos:
Honda Pilot año 2021
Honda Odyssey año 2021
Acura RDX año 2021
Acura MDX años 2020-2022
Acura TLX año 2021
La anomalía se localiza en el sensor de peso del asiento del pasajero, cuyo circuito interno podría generar un encendido incorrecto de la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire, dando la impresión de que el sistema está activado cuando no lo está.
Según Profeco, esto podría causar confusión y mal funcionamiento en una situación de riesgo, por lo que la revisión es importante aunque hasta el 30 de julio no se hayan reportado incidentes relacionados.
Honda de México notificará directamente a los dueños de los vehículos involucrados mediante correo electrónico o llamadas telefónicas. Posteriormente, deberán acudir a un distribuidor autorizado Honda o Acura para agendar una revisión del vehículo.
La revisión comenzó desde el pasado 24 de julio y tiene vigencia indefinida, por lo que los usuarios pueden acudir en cualquier momento tras ser contactados.
La Profeco confirmó que dará seguimiento a la campaña, y recomendó a los consumidores mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar confusiones.
mrh