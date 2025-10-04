Llaman a revisión mil 375 vehículos Honda y Acura por posible falla en bolsas de aire

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un llamado a revisión para mil 375 vehículos de las marcas Honda y Acura, ante una posible falla en el sistema de bolsas de aire que podría comprometer la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este sábado 4 de octubre, los vehículos que podrían presentar el desperfecto corresponden a los siguientes modelos:

Honda Pilot año 2021

Honda Odyssey año 2021

Acura RDX año 2021

Acura MDX años 2020-2022

Acura TLX año 2021

La anomalía se localiza en el sensor de peso del asiento del pasajero, cuyo circuito interno podría generar un encendido incorrecto de la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire, dando la impresión de que el sistema está activado cuando no lo está.