¿Listo para perrear con violín? Yandel dará concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Yandel regresará a México con su innovador “Sinfónico Tour”, el próximo 31 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma, en la capital del país.
Reconocido por su trayectoria junto a Wisin en el icónico dúo Wisin & Yandel, el artista sorprenderá a sus seguidores con un show que promete hacer bailar al público con sus grandes éxitos, pero bajo un concepto distinto: acompañado de una orquesta sinfónica.
El concierto se desprende de su más reciente producción discográfica, “Yandel Sinfónico” (2025), un álbum en vivo que recopila 29 de sus canciones más emblemáticas, reinterpretadas con arreglos de cuerdas, metales y piano. Temas como “Encantadora” y “Algo Me Gusta de Ti” adquieren una nueva dimensión al ser acompañados por instrumentos clásicos.
El proyecto también incluye un documental grabado con la Orquesta Sinfónica de la Florida International University, que muestra los detalles de este proceso musical innovador.
La cita será el sábado 31 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional de la CDMX.
Preventa Citibanamex: comenzó el 3 de septiembre a las 11:00 a.m.
Venta general: disponible desde el 4 de septiembre en www.ticketmaster.com.mx y en taquillas del recinto.
VIP: $3,819.25
Preferente B: $3,459.50
Preferente C: $3,211.50
Preferente D: $2,951.25
Luneta A-C: $2,666
Balcón A: $2,256.75
Balcón B: $1,823.25
Balcón C: $1,351.50
Piso 1A: $1,426
Piso 1B: $1,227.50
Piso 1C: $1,091.25
Piso 1D: $1,066.50
Piso 2A: $1,426
Piso 2B: $1,227.50
Piso 2C: $719.25
Piso 2D: $682
El “Sinfónico Tour” de Yandel combina la energía del reguetón con la sofisticación de la música clásica, en un espectáculo que promete ser una experiencia única para los fans del género urbano y para quienes buscan propuestas musicales innovadoras.
mrh