¿Listo para perrear con violín? Yandel dará concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Yandel regresará a México con su innovador “Sinfónico Tour”, el próximo 31 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma, en la capital del país.

Reconocido por su trayectoria junto a Wisin en el icónico dúo Wisin & Yandel, el artista sorprenderá a sus seguidores con un show que promete hacer bailar al público con sus grandes éxitos, pero bajo un concepto distinto: acompañado de una orquesta sinfónica.

El concierto se desprende de su más reciente producción discográfica, “Yandel Sinfónico” (2025), un álbum en vivo que recopila 29 de sus canciones más emblemáticas, reinterpretadas con arreglos de cuerdas, metales y piano. Temas como “Encantadora” y “Algo Me Gusta de Ti” adquieren una nueva dimensión al ser acompañados por instrumentos clásicos.