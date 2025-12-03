¿Listo para descubrir tu año musical? Spotify Wrapped 2025 ya llegó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Spotify liberó su esperado resumen anual Wrapped 2025, la experiencia interactiva que muestra a cada usuario sus artistas, canciones, géneros y pódcasts más escuchados durante el año.
La función ya está disponible para todos los usuarios en México a través de la aplicación móvil de Spotify. Para acceder, solo es necesario tener la app actualizada a su última versión. Al ingresar a la app aparece en la primera pantalla la opción para ver tu Wrapped 2025.
Una vez ahí, Spotify te mostrará todas las categorías creadas de lo que más escuchaste este año.
El resumen de este año viene cargado de novedades, como la inclusión de tus álbumes favoritos, estadísticas de pódcasts o audiolibros (si los escuchaste) y una curiosa métrica llamada “edad auditiva”, que compara tus hábitos de escucha con los de otros grupos de edad.
Otra innovación es “Wrapped Party”, una opción que permite compartir y comparar tu actividad musical con amigos, creando una especie de competencia amistosa por quién escuchó más, quién descubrió más música o quién tiene gustos más “únicos”.
rmr