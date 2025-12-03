¿Listo para descubrir tu año musical? Spotify Wrapped 2025 ya llegó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Spotify liberó su esperado resumen anual Wrapped 2025, la experiencia interactiva que muestra a cada usuario sus artistas, canciones, géneros y pódcasts más escuchados durante el año.

La función ya está disponible para todos los usuarios en México a través de la aplicación móvil de Spotify. Para acceder, solo es necesario tener la app actualizada a su última versión. Al ingresar a la app aparece en la primera pantalla la opción para ver tu Wrapped 2025.

Una vez ahí, Spotify te mostrará todas las categorías creadas de lo que más escuchaste este año.