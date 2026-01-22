México

Limón, jitomate, cigarros... los precios que más subieron en enero, según Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta quincena, ir por tacos ya no cuesta lo mismo. Entre refrescos, cigarros, jitomate y limón, el cambio desaparece más rápido. La inflación arrancó el año con fuerza y se colocó en 3.77% durante la primera quincena de enero, según reportó el Inegi.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este incremento supera el 3.66% registrado en la segunda quincena de diciembre de 2025. En apenas 15 días, productos como el limón subieron hasta 15%, mientras que el precio de los cigarros se disparó más de 12%.

El alza golpea directamente al bolsillo de las y los michoacanos, ya que los mayores aumentos se dieron en artículos de consumo masivo como refrescos, alimentos preparados en fondas o taquerías, y servicios como vivienda o tratamientos para el cabello.

Según el Inegi, los cigarros aumentaron 12.22% por cajetilla y los refrescos envasados subieron 3.97%. El jitomate también subió 3.45%, mientras que el limón se fue hasta 15.21%. Incluso la comida corrida tuvo un incremento del 0.75%, aunque comerciantes afiliados a la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advierten que en la práctica el alza es de hasta 21%, con comidas que ya rondan los 90 pesos.

Además, otros servicios como la electricidad (+0.99%), la vivienda (+0.18%) y los tratamientos capilares (+1.75%) también registraron incrementos que resienten los hogares mexicanos.

Sin embargo, no todo subió. Productos como el huevo (-3.95%), el chile serrano (-10.56%), la cebolla (-3.29%) y la lechuga (-5.97%) registraron bajas. Aun así, estas disminuciones no fueron suficientes para frenar el aumento general de precios en el país.

Los 10 productos que más subieron de precio:

  1. Cigarrillos: +12.22%

  2. Refrescos envasados: +3.97%

  3. Comida corrida y antojitos: +0.75%

  4. Vivienda propia: +0.18%

  5. Jitomate: +3.45%

  6. Electricidad: +0.99%

  7. Restaurantes y similares: +0.49%

  8. Limón: +15.21%

  9. Servicio doméstico: +1.28%

  10. Productos para el cabello: +1.75%

Estos productos son los que más impulsaron la inflación nacional debido a su alta demanda y frecuencia de compra en los hogares mexicanos.

