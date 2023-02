Liberan a mujer tras 25 años en la cárcel y se niega a salir; la sacan cargada

Morelos (MiMorelia.com).- El pasado jueves fue liberada una mujer tras 25 años de cárcel, pero se negó a salir de prisión, por lo que fue sacada a la fuerza por dos custodias.

La prisionera se negaba a abandonar el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, en Morelos, ya que supuestamente no se sentía feliz por su libertad, y aunque parece gracioso, el hecho tiene un trasfondo complicado.

Al parecer, la razón por la que se negaba a dejar la prisión corresponde a que afirmó que fue presa injustamente, así que busca justicia y el reconocimiento de público de su inocencia.

María Luis Villanueva Márquez, estuvo presa durante 25 años por el delito de secuestro.

“Ya habíamos obtenido el compromiso de la Fiscalía General de Justicia para buscar y procesar a los exagentes judiciales que me detuvieron una tarde del 6 de enero de hace 25 años y me sometieron a tortura para fincarme el delito”, dijo María afuera del Cereso.

Afirmó que no se imaginó que su salida de la cárcel sería violenta, “Estoy aquí, estoy viendo la calle y no me hace feliz”.