Liberan a 5 detenidos por caso Waldo’s en Sonora; audiencia será hasta 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal ordenó la liberación de cinco personas detenidas por su presunta responsabilidad en la explosión del Waldo’s de Hermosillo, ocurrida el pasado 1 de noviembre y que dejó más de 20 personas fallecidas y una decena de heridos.

La decisión ha causado polémica, pues la audiencia para determinar su vinculación a proceso fue aplazada hasta el 13 de enero de 2026. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó las liberaciones a través de un comunicado y expresó su rechazo al fallo judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el juez argumentó que las carpetas de investigación entregadas eran ilegibles y no estaban impresas a color, lo que limitaba el derecho de defensa de los imputados. Por tal motivo, ordenó su liberación no por falta de pruebas o acreditación de inocencia, sino para dar más tiempo a la defensa para conocer el expediente completo.

“La liberación no se otorgó por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación”, informó la Fiscalía.

La autoridad judicial también solicitó a la Fiscalía entregar la información faltante a la defensa legal dentro de un plazo de 18 días naturales.