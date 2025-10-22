Liberación del derecho de vía para trenes avanza al 66%; Sheinbaum agradece apoyo ciudadano

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que mil 607 predios han sido liberados mediante caminamientos, asambleas y acuerdos con ejidatarios y propietarios privados.

En cuanto a tramos específicos, se detalló lo siguiente:

Tren AIFA–Pachuca: 93% de avance en liberación del derecho de vía.

Ciudad de México–Querétaro: 70%.

Querétaro–Irapuato: 85%.

Saltillo–Nuevo Laredo: 71%.

Además, ya se han licitado todos los tramos del tren Querétaro–Irapuato y del Tren del Golfo (Saltillo–Nuevo Laredo). La convocatoria para la adquisición de 47 trenes fue publicada el 21 de octubre, los cuales cubrirán rutas como Ciudad de México–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

El primer tren del tramo Ciudad de México–Pachuca, que atenderá a cerca de 100 mil pasajeros diarios, está previsto para llegar en el último trimestre de 2026, tras ser adjudicado a la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive.

En términos de empleo, se han generado:

8 mil 288 empleos en el tramo CDMX–Pachuca.

8 mil 416 en el tramo CDMX–Querétaro.

9 mil empleos directos en infraestructura de carga del Tren Maya.

Las próximas licitaciones incluyen estaciones, bases de mantenimiento y zonas metropolitanas en Monterrey.

