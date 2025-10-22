Liberación del derecho de vía para trenes avanza al 66%; Sheinbaum agradece apoyo ciudadano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México informó que el 66 por ciento de los trenes de pasajeros proyectados se construyen sobre el derecho de vía ya existente. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la cooperación de comunidades, ejidos y municipios en este proceso, el cual se realiza sin intermediarios.
Durante la conferencia matutina, la mandataria agradeció el respaldo ciudadano y enfatizó que los pagos por terrenos se hacen directamente a las comunidades involucradas. “Se hacen asambleas, se explica el proyecto y los pagos son de manera directa, sin ningún intermediario”, aseguró.
Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que mil 607 predios han sido liberados mediante caminamientos, asambleas y acuerdos con ejidatarios y propietarios privados.
En cuanto a tramos específicos, se detalló lo siguiente:
Tren AIFA–Pachuca: 93% de avance en liberación del derecho de vía.
Ciudad de México–Querétaro: 70%.
Querétaro–Irapuato: 85%.
Saltillo–Nuevo Laredo: 71%.
Además, ya se han licitado todos los tramos del tren Querétaro–Irapuato y del Tren del Golfo (Saltillo–Nuevo Laredo). La convocatoria para la adquisición de 47 trenes fue publicada el 21 de octubre, los cuales cubrirán rutas como Ciudad de México–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.
El primer tren del tramo Ciudad de México–Pachuca, que atenderá a cerca de 100 mil pasajeros diarios, está previsto para llegar en el último trimestre de 2026, tras ser adjudicado a la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive.
En términos de empleo, se han generado:
8 mil 288 empleos en el tramo CDMX–Pachuca.
8 mil 416 en el tramo CDMX–Querétaro.
9 mil empleos directos en infraestructura de carga del Tren Maya.
Las próximas licitaciones incluyen estaciones, bases de mantenimiento y zonas metropolitanas en Monterrey.
