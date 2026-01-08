Ley Olimpia será la base de la Ley Modelo Interamericana contra la violencia digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lucha de las mexicanas contra la violencia digital, que inició como un grito de justicia en las calles y los congresos locales y nacionales, se ha transformado hoy en un punto de partida para la protección de las mujeres en todo el continente americano.
La Ley Olimpia, ese conjunto de reformas que por primera vez puso nombre y sanción a la violencia sexual digital en México, ha sido reconocida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como fuente de inspiración para la nueva Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres por Razones de Género.
Este hito, presentado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), va más allá de un logro diplomático: es el reconocimiento al liderazgo del movimiento feminista mexicano, que ha logrado elevar la seguridad digital al rango de política de Estado.
“En México tenemos la Ley Olimpia, que es vanguardia, y desde la Secretaría de las Mujeres nos ha tocado participar en espacios internacionales donde se habla de la necesidad de construir una ley modelo que nos permita ir clasificando este tipo de violencias digitales”, afirmó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.
Durante la presentación internacional del avance, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracibar, fue contundente al señalar que la violencia digital no es un fenómeno aislado, sino una herramienta de control:
“No es una agresión menor ni un malentendido tecnológico; es una amenaza directa a nuestra ciudadanía digital y a nuestra democracia”.
Explicó que este tipo de ataques, en los que el 87% de los agresores identificados son hombres, buscan enviar un mensaje de disciplinamiento hacia las mujeres, algo que los Estados del continente no pueden permitir.
La Ley Modelo adopta la definición de violencia digital construida por la Ley Olimpia, recupera sus rutas de acción y reafirma que la remoción de contenidos y la reparación del daño son prioridades urgentes. Sin embargo, México ha advertido que esta legislación, por sí sola, no transformará la vida de las mujeres, si los sistemas judiciales siguen operando como un obstáculo.
Para ilustrarlo, Gómez Saracibar citó una frase de mujeres sobrevivientes que resume la falla institucional:
“Nosotras hacemos nuestro propio expediente porque nadie más lo va a hacer”.
Por ello, la Secretaría de las Mujeres enfatizó que la violencia digital es estructural y la respuesta debe ser sistemática.
México ha presentado una hoja de ruta para implementar la Ley Modelo Interamericana con cuatro ejes principales:
Homologar los tipos penales ante riesgos como los deepfakes.
Transitar de la autorregulación a la corresponsabilidad tecnológica.
Profesionalizar a policías y fiscalías.
Consolidar sistemas de datos interoperables.
“Si la violencia digital puede cruzar fronteras en segundos, nuestras soluciones no pueden permanecer encerradas en los límites de cada país”, sentenció Gómez Saracibar.
Según datos oficiales, aproximadamente 10.6 millones de mujeres en México han enfrentado acoso en línea. “Estas cifras no son números abstractos, sino historias de quienes han vivido violencia en los espacios digitales”, afirmó la funcionaria.
Finalmente, la Secretaría de las Mujeres hizo un llamado urgente a que las plataformas tecnológicas dejen de ser espacios de impunidad. La exigencia de las mujeres jóvenes fue retomada como declaración institucional:
“No queremos dejar de estar en internet; queremos estar seguras allí”.
Con la Ley Modelo Interamericana, el Gobierno de México y su primera Secretaría de las Mujeres reafirman su compromiso por garantizar que los espacios digitales sean también espacios de libertad y seguridad para todas.
