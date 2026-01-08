Ley Olimpia será la base de la Ley Modelo Interamericana contra la violencia digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lucha de las mexicanas contra la violencia digital, que inició como un grito de justicia en las calles y los congresos locales y nacionales, se ha transformado hoy en un punto de partida para la protección de las mujeres en todo el continente americano.

La Ley Olimpia, ese conjunto de reformas que por primera vez puso nombre y sanción a la violencia sexual digital en México, ha sido reconocida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como fuente de inspiración para la nueva Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres por Razones de Género.

Este hito, presentado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), va más allá de un logro diplomático: es el reconocimiento al liderazgo del movimiento feminista mexicano, que ha logrado elevar la seguridad digital al rango de política de Estado.