"Ley Esposa" no necesariamente ayuda a las mujeres: Sheinbaum cuestiona reforma electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este jueves, en la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, a la reforma electoral de paridad de género, conocida como "Ley Esposa", la cual establece la alternancia por género en las gubernaturas.
En su intervención, la mandataria cuestionó si dicha reforma realmente favorece a las mujeres, señalando que no siempre es la mejor manera de asegurar la participación femenina en los cargos públicos.
Sheinbaum aclaró que, aunque la reforma aprobada recientemente en el Congreso de San Luis Potosí y que avanza en otros estados tiene sus ventajas, también tiene aspectos negativos que merecen ser analizados a fondo.
"La parte de que a fuerzas haya una vez mujer y otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y sus contras", expresó la Presidenta.
La mandataria destacó que la ley podría estar siendo utilizada para fines distintos a la verdadera paridad de género, y no necesariamente como una herramienta para la equidad. "Muchas veces lo que está en el fondo no es el género o la paridad, sino otros temas", indicó, sugiriendo que la medida podría estar siendo empleada con motivaciones políticas o estratégicas que no benefician a las mujeres de manera real.
Asimismo, instó a los congresos estatales a analizar detenidamente la reforma antes de adoptarla en sus respectivos territorios. A su juicio, la paridad en las candidaturas ya está garantizada con la legislación actual, por lo que la alternancia por género no siempre tiene que ser la solución.
Además, recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), ya existe un esquema que garantiza la paridad en las candidaturas a las gubernaturas. "Por ejemplo, son 17 gubernaturas a elegirse en el 2027, y el INE ha establecido que la mitad, es decir, nueve, deben ser candidatas mujeres, y ocho deben ser candidatos hombres", explicó Sheinbaum. Esta medida asegura la representación equilibrada en la elección de gobernadores y gobernadoras, lo que, según la presidenta, ha promovido un aumento en el número de mujeres que gobiernan los estados.
Finalmente, la mandataria señaló que estos avances en la paridad han demostrado que las mujeres son perfectamente capaces de ocupar altos cargos de poder.
"Hoy en día, una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, aparte de la presidenta, están gobernados por mujeres. Esto ha ayudado a dar la oportunidad a las mujeres y a reconocer que podemos gobernar", concluyó Sheinbaum, subrayando que las mujeres están preparadas para asumir responsabilidades políticas de manera exitosa.
La Ley Esposa es una reforma electoral en México que busca garantizar la paridad de género en las candidaturas a las gubernaturas. Esta ley establece que las elecciones para gobernadores en los estados deben alternarse entre un hombre y una mujer, asegurando que en cada proceso electoral se elija un candidato de cada género de forma alternada.
El objetivo principal es incrementar la participación femenina en cargos de alto nivel político, promoviendo una mayor representación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel gubernamental.
Sin embargo, la ley ha sido objeto de debate, ya que algunos consideran que, aunque favorece la paridad, no siempre garantiza una verdadera equidad ni asegura que las mujeres elegidas tengan una representación real y efectiva.
rmr