"Ley Esposa" no necesariamente ayuda a las mujeres: Sheinbaum cuestiona reforma electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este jueves, en la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, a la reforma electoral de paridad de género, conocida como "Ley Esposa", la cual establece la alternancia por género en las gubernaturas.

En su intervención, la mandataria cuestionó si dicha reforma realmente favorece a las mujeres, señalando que no siempre es la mejor manera de asegurar la participación femenina en los cargos públicos.

Sheinbaum aclaró que, aunque la reforma aprobada recientemente en el Congreso de San Luis Potosí y que avanza en otros estados tiene sus ventajas, también tiene aspectos negativos que merecen ser analizados a fondo.

"La parte de que a fuerzas haya una vez mujer y otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y sus contras", expresó la Presidenta.

La mandataria destacó que la ley podría estar siendo utilizada para fines distintos a la verdadera paridad de género, y no necesariamente como una herramienta para la equidad. "Muchas veces lo que está en el fondo no es el género o la paridad, sino otros temas", indicó, sugiriendo que la medida podría estar siendo empleada con motivaciones políticas o estratégicas que no benefician a las mujeres de manera real.

Asimismo, instó a los congresos estatales a analizar detenidamente la reforma antes de adoptarla en sus respectivos territorios. A su juicio, la paridad en las candidaturas ya está garantizada con la legislación actual, por lo que la alternancia por género no siempre tiene que ser la solución.