Les interesa más un monumento de piedra que la vida de nuestras hijas: madre de Mariana

En mi caso dijeron que fue suicidio y lo pudimos reclasificar; es la fiscalía quien omite o pierde la cadena de personas, no hace los dictámenes que se necesita y precisamente por eso traigo esta sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN en donde dice todos los pasos a seguir, porque no pueden cerrar carpetas de investigación cuando no se tienen todos los dictámenes que se necesitan", declaró Buendía Cortés.