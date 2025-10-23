Lectura sin fronteras: México repartirá libros gratis en 14 países latinoamericanos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), presentó las 27 obras literarias que conforman la colección 25 para el 25, que, a partir del 17 de diciembre, distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 17 de diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, se abrirá la primera caja de libros para poner en marcha este proyecto de fomento a la lectura.