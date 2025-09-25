¿Le van a perdonar la deuda? Coppel busca a persona que se tatuó su logo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una publicación de la tienda departamental Coppel se volvió viral, luego de que la empresa lanzara una convocatoria pública para encontrar a una persona que se tatuó su antiguo logotipo, con la intención de conocer su historia y regalarle una renovación del diseño.
En la imagen compartida por la cuenta oficial de Coppel en Facebook, se muestra un brazo con un tatuaje que incluye la llave amarilla sobre fondo azul y un corazón amarillo, elementos que formaban parte de la identidad gráfica anterior de la marca.
“Queremos conocer su historia y, si quiere, renovarle el tatuaje”, se lee en el mensaje que acompaña la imagen.
El tatuaje, aparentemente captado de manera casual, generó múltiples reacciones en redes sociales. Ante la viralidad, la empresa no solo reconoció el gesto del fan, sino que abrió una búsqueda pública para localizarlo o localizarla, invitando a los usuarios a etiquetar a la persona si la reconocen.
La propuesta también incluye renovar el tatuaje con la nueva versión del logo de Coppel, que ahora presenta un diseño más moderno y estilizado, acorde con su reciente cambio de imagen institucional.
Hasta el momento, la publicación acumula cientos de comentarios, compartidas y reacciones, con usuarios que celebran el gesto y otros que bromean sobre hacerse un tatuaje “por si las marcas regalan algo”.
mrh