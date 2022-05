Le roban brasero a abuelita y pide se lo regresen; "me están dejando sin comer" les dice

Puebla, Puebla (MiMorelia.com).- El caso de una mujer que fue víctima de un robo conmocionó en las últimas horas en redes sociales.

Y es que a través de Facebook y Twitter comenzó a circular la historia de una mujer adulta, a quien unos maleantes le robaron su brasero con el que trabajaba día a día.

Se sabe, el hecho se dio a conocer el pasado fin de semana cuando una joven vecina de la mujer hizo públicas las fotografías en redes sociales.

"Esta señora es mi vecina y es un ejemplo porque a pesar de que no tiene familia ella siempre ha trabajado vendiendo pepitas y es un ejemplo. ya está grande y sigue trabajando; ella no roba ella no anda asaltando por las calles ella se gana el pan de cada día y ahora le quitaron, le robaron, su anafre, brasero, su arma de trabajo (SIC)", reza la publicación de la joven que compartió el caso.