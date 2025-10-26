Le quitó el celular y él le disparó; menor ataca a su madre en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adolescente presuntamente disparó a su madre en el rostro tras una discusión familiar, en un departamento de la colonia Polanco IV Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer de 52 años de edad reprendió a su hijo. Minutos después, el adolescente tomó el arma de fuego y la accionó contra ella. Un segundo menor, de 11 años de edad, intentó intervenir y recibió un golpe en la cabeza con la cacha del arma.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el adolescente, de 13 años, le habría disparado a su madre en venganza, luego de que ella lo sorprendiera presuntamente consumiendo alcohol y le quitara el celular como castigo. Tras el ataque, el menor escapó del domicilio, por lo que las autoridades iniciaron su búsqueda mediante cámaras de vigilancia.