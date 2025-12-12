León: estalla camioneta con pirotecnia en caravana guadalupana; hay 9 heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, una explosión en una camioneta que transportaba pirotecnia dejó al menos nueve personas lesionadas en la colonia Piedad de la Joya, en León, Guanajuato.
El incidente ocurrió la noche del jueves 11 de diciembre, alrededor de las 7:20 p.m., sobre el bulevar Aristóteles, a la altura del cruce con la calle Calcopirita. La camioneta formaba parte de una caravana religiosa que se dirigía hacia el templo de la colonia Soledad de la Joya.
En la caja del vehículo se había colocado un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras que más de 20 personas viajaban en un remolque. Además, otro grupo de feligreses participaba a caballo. El recorrido tenía como objetivo participar en la tradicional peregrinación y rendir agradecimientos.
De acuerdo con los primeros reportes, uno de los ocupantes del remolque comenzó a encender la pirotecnia, pero una de las cajas se incendió accidentalmente y provocó una explosión. La onda expansiva alcanzó a quienes viajaban en la parte trasera y causó daños materiales en viviendas y negocios cercanos, incluyendo ventanas que estallaron por la presión del estallido.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos, quienes atendieron a nueve personas. Tres de ellas fueron trasladadas a hospitales; una se reportó con quemaduras y lesiones severas, y dos más en estado grave pero estable. Las otras seis personas presentaron lesiones menores; tres fueron llevadas a revisión médica y tres más valoradas en el sitio sin necesidad de traslado.
BCT