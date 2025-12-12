León: estalla camioneta con pirotecnia en caravana guadalupana; hay 9 heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, una explosión en una camioneta que transportaba pirotecnia dejó al menos nueve personas lesionadas en la colonia Piedad de la Joya, en León, Guanajuato.

El incidente ocurrió la noche del jueves 11 de diciembre, alrededor de las 7:20 p.m., sobre el bulevar Aristóteles, a la altura del cruce con la calle Calcopirita. La camioneta formaba parte de una caravana religiosa que se dirigía hacia el templo de la colonia Soledad de la Joya.