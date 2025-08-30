Lavar trastes o bañarte durante tormenta eléctrica puede ser mortal: PC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actividades cotidianas como lavar los trastes o bañarse durante una tormenta eléctrica pueden representar un grave riesgo de muerte, advirtió la Coordinación Nacional de Protección Civil, debido a que el contacto con agua aumenta la probabilidad de recibir una descarga por rayo.

De acuerdo con autoridades, los rayos pueden transmitirse a través de las tuberías de agua, líneas eléctricas o incluso estructuras metálicas en el hogar, por lo que realizar estas acciones durante una tormenta incrementa el peligro.

Protección Civil señala que las descargas eléctricas atmosféricas son capaces de provocar desde quemaduras, parálisis, pérdida de memoria o audición, hasta la muerte.

Recomendaciones principales durante una tormenta eléctrica

No bañarse ni lavar trastes mientras dure la tormenta.

Evitar el contacto con agua en cualquier actividad doméstica.

No refugiarse debajo de árboles ni permanecer en espacios abiertos.

No estar cerca de bardas metálicas, postes o antenas.

En caso de estar en automóvil, mantenerse dentro con motor apagado y ventanas cerradas.

Los impactos de las tormentas eléctricas suelen presentarse con mayor fuerza en las tardes y noches de verano, acompañadas de lluvias intensas, granizo o ráfagas de viento.