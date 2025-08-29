Laura Itzel Castillo ya es presidenta del Senado

Junto a Castillo Juárez, la Mesa Directiva quedó conformada por Néstor Camarillo Medina como secretario; Verónica Camino Farjat, Imelda Margarita SanMiguel Sánchez y Jorge Carlos Ramírez Marín en las vicepresidencias; y las secretarías a cargo de Sandra Simey Olvera Bautista, Mariela Gutiérrez Escalante, María Martina Kantún Can, Claudia Edith Anaya Mota, Lizeth Sánchez García, Gustavo Sánchez Vásquez y Jasmine María Bugarín Rodríguez. La composición refleja la pluralidad de partidos representados en la Cámara.

Laura Itzel Castillo es arquitecta por la UNAM y una de las fundadoras de Morena. Su carrera política incluye cargos como delegada en Coyoacán, diputada federal y coordinadora de campañas presidenciales. Su elección ha sido celebrada por colegas y líderes de su partido, quienes destacaron su trayectoria desde las bases y su compromiso con la participación democrática.

La nueva presidenta convocó a las y los senadores a iniciar las actividades del segundo año legislativo con la sesión del Congreso General el 1 de septiembre y la primera sesión del Senado esa misma noche, prometiendo encabezar una gestión centrada en la responsabilidad, el diálogo y la inclusión.

agm