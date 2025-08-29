Laura Itzel Castillo ya es presidenta del Senado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Laura Itzel Castillo Juárez asumió este viernes la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, convirtiéndose en la séptima mujer en ocupar este cargo a lo largo de la historia de la Cámara Alta. La elección se realizó con 101 votos a favor, consolidando el respaldo de la mayoría de los legisladores.
La nueva presidenta subrayó la importancia de mantener un Senado como espacio de debate respetuoso y constructivo, donde las ideas circulen sin discriminación ni confrontaciones. “Asumo esta responsabilidad con la plena convicción de servir al país y de fortalecer la unidad entre los legisladores”, afirmó frente a sus compañeros de distintas fuerzas políticas.
Junto a Castillo Juárez, la Mesa Directiva quedó conformada por Néstor Camarillo Medina como secretario; Verónica Camino Farjat, Imelda Margarita SanMiguel Sánchez y Jorge Carlos Ramírez Marín en las vicepresidencias; y las secretarías a cargo de Sandra Simey Olvera Bautista, Mariela Gutiérrez Escalante, María Martina Kantún Can, Claudia Edith Anaya Mota, Lizeth Sánchez García, Gustavo Sánchez Vásquez y Jasmine María Bugarín Rodríguez. La composición refleja la pluralidad de partidos representados en la Cámara.
Laura Itzel Castillo es arquitecta por la UNAM y una de las fundadoras de Morena. Su carrera política incluye cargos como delegada en Coyoacán, diputada federal y coordinadora de campañas presidenciales. Su elección ha sido celebrada por colegas y líderes de su partido, quienes destacaron su trayectoria desde las bases y su compromiso con la participación democrática.
La nueva presidenta convocó a las y los senadores a iniciar las actividades del segundo año legislativo con la sesión del Congreso General el 1 de septiembre y la primera sesión del Senado esa misma noche, prometiendo encabezar una gestión centrada en la responsabilidad, el diálogo y la inclusión.
