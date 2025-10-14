¡Las atraparon! Comerciantes rapan y exhiben a tres presuntas ladronas en tianguis de Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, comerciantes del tianguis dominical exhibieron públicamente a tres mujeres acusadas de robo, a quienes raparon, desnudaron y exhibieron ante los asistentes, imágenes que se viralizaron en redes sociales.
De acuerdo con medios locales, las mujeres fueron desnudadas, rapadas y marcadas con plumón por los propios locatarios, quienes también las esposaron y las exhibieron ante clientes y visitantes del mercado, como castigo por supuestos robos cometidos previamente.
Los testimonios indican que las mujeres ya habían sido identificadas en ocasiones anteriores, y que los comerciantes actuaron así por considerar insuficiente la respuesta de las autoridades ante denuncias previas por hurtos.
Tras la agresión, los comerciantes no entregaron de inmediato a las mujeres a la policía, lo que ha generado una ola de reacciones divididas en redes sociales sobre los límites entre la justicia ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
Hasta el momento, las autoridades de Texmelucan no han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ni se ha confirmado si las víctimas presentarán denuncias por las agresiones sufridas.
