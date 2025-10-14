¡Las atraparon! Comerciantes rapan y exhiben a tres presuntas ladronas en tianguis de Puebla

Los testimonios indican que las mujeres ya habían sido identificadas en ocasiones anteriores, y que los comerciantes actuaron así por considerar insuficiente la respuesta de las autoridades ante denuncias previas por hurtos.

Tras la agresión, los comerciantes no entregaron de inmediato a las mujeres a la policía, lo que ha generado una ola de reacciones divididas en redes sociales sobre los límites entre la justicia ciudadana y el respeto a los derechos humanos.