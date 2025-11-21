Lanzan SaberesMX: certificación gratuita y cursos para jóvenes y adultos

“Entonces, con SaberesMX, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman, microcredenciales gratuitas. Claro, es un curso que tienes que ir pasando, tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que SaberesMX hace más flexible y extiende el derecho a la educación para toda la vida a través de la tecnología. Detalló que se estima llegar, potencialmente, a las 10.3 millones de personas que no concluyeron su Educación Superior, así como a 183 mil 324 ingenieros con carrera trunca. Lo anterior se suma a la meta de cobertura de 55 por ciento de espacios físicos en la Educación Superior.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que SaberesMX transforma el paradigma de la Educación Superior en el país y pone a México a la vanguardia en el acceso al conocimiento, ya que no hay ningún precedente en el mundo de una herramienta de este tipo.