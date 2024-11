Lanza gobierno de México plataforma digital para mejorar entrega de medicamentos

Zoé Robledo señaló que a través de esta plataforma, las instituciones de salud recibirán la información necesaria para contactar a los pacientes y proporcionarles los medicamentos faltantes.

Externó que hay casos donde las recetas son electrónicas, lo que facilita el proceso al permitir que los medicamentos no surtidos sean identificados automáticamente mediante el folio de la receta digital; sin embargo, el reto que se tiene con IMSS Bienestar es lograr la receta digital y no las manuales que pueden generar algún problema, por ejemplo, hay médicos que escriben los medicamentos comerciales y no genéricos.