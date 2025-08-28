Lanza Concanaco Servytur campaña “Viernes muy Mexicano”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO), encabezada por su presidente nacional, Dr. Octavio de la Torre, presentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el programa “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa que pone en primer plano a los negocios familiares como motor de la economía local y promueve el consumo responsable en el país.

Durante su participación, el Dr. De la Torre subrayó que “lo más valioso que tiene México es su gente, sus familias y sus negocios familiares”, resaltando su papel como base de la economía comunitaria y generadores de prosperidad compartida.

“Viernes Muy Mexicano” es una activación nacional que tendrá lugar el último viernes de cada mes en comercios formales de todo el país. Con promociones, experiencias locales y participación de empresas familiares, busca incentivar que las familias mexicanas elijan productos y servicios nacionales en establecimientos de confianza. El registro de negocios ya está abierto.