Lamenta Sheinbaum agresión en el Senado de la República

En declaraciones a medios de comunicación este jueves, la mandataria expresó que el incidente “muestra lo que es el PRIAN: un autoritarismo enorme”, al referirse al bloque opositor conformado por el PRI y el PAN. “Lo que pasó ayer muestra lo que son, mucha hipocresía. La resolución fue a golpes de lo que podría haberse dialogado”, expresó Sheinbaum.

Al hacer referencia al enfrentamiento, Sheinbaum recordó una escena vivida en su etapa como estudiante universitaria, donde “porros se lanzaban a los golpes”, y afirmó que esa fue la imagen que le vino a la mente al presenciar la riña en el recinto legislativo.

“Están en un espacio de diálogo por excelencia, entonces es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve de dónde viene la agresión. Es importante que se conozca cuál es su actitud, porque tienen tanto odio”, señaló la presidenta.