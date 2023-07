Lamenta AMLO muerte de niña en elevador de hospital; asegura una investigación a fondo

Muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables; no puede haber impunidad. […] Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, o sea, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable", dijo AMLO.