“Lady Metro” se vuelve viral tras atacar a pasajero en Monterrey

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- Un nuevo episodio de violencia y falsa acusación sacudió a los usuarios de la Línea 1 del Metro de Monterrey, luego de que una mujer golpeara a un joven sin motivo aparente y lo acusara falsamente de acoso. El hecho fue presenciado por decenas de pasajeros que intervinieron a favor del afectado, mientras el video del suceso se volvió viral en redes sociales, donde la agresora ya ha sido apodada como “Lady Metro”.

El hecho ocurrió durante el trayecto entre las estaciones Y Griega y Eloy Cavazos. La víctima, identificada como Sahid Orlando, relató a través de su cuenta de Facebook que la mujer lo agredió sin provocación previa.

“El problema es que yo no la conozco ni mucho menos la estaba acosando”, escribió el joven en su publicación, la cual se viralizó rápidamente.

Según su testimonio, antes del ataque, la mujer ya había empujado a otro pasajero dentro del vagón. Al llegar a su turno para descender, arremetió contra Sahid con un puñetazo en el rostro, acompañado de gritos en los que lo acusaba de acoso.

Lejos de permanecer indiferentes, otros usuarios que presenciaron la escena defendieron al joven, señalando que no había cometido ninguna falta. La mujer, lejos de calmarse, respondió con más insultos y arremetió contra quienes intentaban calmarla.

Ya en la estación Eloy Cavazos, la agresora volvió a golpear a Sahid, esta vez en el ojo, mientras proseguía con sus acusaciones. En medio del caos, algunos pasajeros comenzaron a grabar con sus celulares, logrando captar parte del incidente.