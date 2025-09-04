"Lady Herpes” agrede a pasajero en Metrobús de la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo caso de agresión en el transporte público de la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer, apodada como “Lady Herpes”, golpeara a un pasajero del Metrobús mientras le exigía que se moviera de su asiento.
El altercado, captado en video por otro usuario del transporte, muestra a la mujer gritando y golpeando con una botella de agua al hombre, a quien acusó insistentemente de tener “herpes en los ojos”.
Aunque el video no muestra el rostro del hombre agredido, se escucha su negativa a moverse y su intento de alertar al conductor sobre la situación. Sin embargo, la mujer responde con más agresiones verbales y físicas, insistiendo: “Ve háblale ahorita. ¡Muévete! Yo no quiero en mi asiento herpes”.
El apodo de “Lady Herpes” se suma a la larga lista de personajes virales conocidos como “ladys” y “lords”, que suelen surgir por actitudes violentas o clasistas en espacios públicos.
De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, agredir física o verbalmente a otra persona en lugares públicos puede ser sancionado con arresto o trabajo comunitario. No obstante, hasta el momento no se ha informado si la mujer enfrentará consecuencias legales.
RPO