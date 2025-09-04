México

"Lady Herpes” agrede a pasajero en Metrobús de la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo caso de agresión en el transporte público de la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer, apodada como “Lady Herpes”, golpeara a un pasajero del Metrobús mientras le exigía que se moviera de su asiento.

“¡Muévete! No quiero herpes en mi asiento”

El altercado, captado en video por otro usuario del transporte, muestra a la mujer gritando y golpeando con una botella de agua al hombre, a quien acusó insistentemente de tener “herpes en los ojos”.

“¡Quítate! Si nos está molestando tu herpes en los ojos, ¿por qué no te largas?”
grita la mujer mientras otros pasajeros observan en silencio

Aunque el video no muestra el rostro del hombre agredido, se escucha su negativa a moverse y su intento de alertar al conductor sobre la situación. Sin embargo, la mujer responde con más agresiones verbales y físicas, insistiendo: “Ve háblale ahorita. ¡Muévete! Yo no quiero en mi asiento herpes”.

El apodo de “Lady Herpes” se suma a la larga lista de personajes virales conocidos como “ladys” y “lords”, que suelen surgir por actitudes violentas o clasistas en espacios públicos.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, agredir física o verbalmente a otra persona en lugares públicos puede ser sancionado con arresto o trabajo comunitario. No obstante, hasta el momento no se ha informado si la mujer enfrentará consecuencias legales.

