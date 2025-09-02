‘Lady Cerda’ insulta a policía tras salir de concierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jessica Moreno Sánchez, una joven identificada en redes sociales como “Lady Cerda”, fue captada en un video insultando y agrediendo verbalmente a una agente de tránsito durante un operativo de alcoholímetro en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió tras un concierto de Shakira, la joven, acompañada de otra mujer presuntamente en estado de ebriedad, fue detenida en dicho punto de revisión.

En el video se observa a la abogada de profesión, llamando “cerda” y “puerca” a la agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de hacer comentarios ofensivos sobre su físico.

“[...] Por 500 pesos, déjenla ir”, se escucha en el video, en lo que aparenta ser un intento de soborno a los oficiales.

En las imágenes, también se ve que la joven ridiculiza a la oficial, acusándola de no estar “a su nivel”. Este comportamiento ha sido señalado como clasista y discriminatorio, generando una ola de críticas y reacciones en redes sociales, donde fue apodada como “Lady Cerda” o “Lady Puerca”.