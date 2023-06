Ladrones se burlan de víctimas luego de robarles auto; no les gustó el celular

Estado de México (MiMorelia.com).- Unos ladrones fueron captados en video luego de que se burlaron de sus víctimas, a las que le robaron un auto, y de paso otras pertenecías.

Una cámara del auto que les robaron minutos antes a unas personas traía integrado el aparato que registró las burlas de estas "ratas".

Lo que llamó la atención fue que los ladrones se burlaron de las víctimas luego de despojarlos de sus pertenencias, y querían más, pues a decir de ellos, les hizo falta el reloj.

De paso, los delincuentes criticaron que el celular que les quitaron no era de buena marca, y lo llamaron "chicharrón", que sería el de la semana.

A decir de medios, los hechos pasaron sobre la avenida Primero de Mayo, en Naucalpan, Estado de México.

En el material grabado el pasado 10 de junio se escucha a los ladrones burlarse así de sus víctimas:

“Por pendejo. Nos cruzamos y ¿qué pasó? Qué ya chingaste a tu madre… ya se la está comiendo bien cagados”.

En la charla los tipos hablan de otros autos y asaltos cometidos, incluso uno de ellos pide a su compañero que le preste uno de los tantos coches que tiene.

Asimismo, en la plática uno de los ladrones inspecciona el modelo del auto robado y dice que es un 2019.

El que va manejando le pregunta al copiloto si no quitó el reloj que traían las víctimas, a lo que responde que no, y que él no puede hacer todo.

De acuerdo a versiones, el auto fue abandonado sobre la calle Golfo de San Matías, en la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, la misma fecha del robo.