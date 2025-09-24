"La verdad siempre prevalecerá": José Ramón, hijo de AMLO, se defiende de acusaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ampliación de denuncia en la que se incluye a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como a Salvador Camargo Viveros, por presuntos delitos como delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El documento fue recibido por la FGR el pasado 23 de septiembre, y también menciona a otros actores políticos como Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta Saucedo, Jorge Luis Beas Gámez y Tania Gisela Contreras López, entre otros.

Los legisladores panistas se refieren a este grupo como parte del supuesto “Cártel de Palenque”, en referencia a una red de intereses políticos, económicos y familiares.