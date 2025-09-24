"La verdad siempre prevalecerá": José Ramón, hijo de AMLO, se defiende de acusaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ampliación de denuncia en la que se incluye a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como a Salvador Camargo Viveros, por presuntos delitos como delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El documento fue recibido por la FGR el pasado 23 de septiembre, y también menciona a otros actores políticos como Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta Saucedo, Jorge Luis Beas Gámez y Tania Gisela Contreras López, entre otros.
Los legisladores panistas se refieren a este grupo como parte del supuesto “Cártel de Palenque”, en referencia a una red de intereses políticos, económicos y familiares.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido postura oficial ni confirmado la apertura de carpeta de investigación o proceso judicial derivado de esta ampliación.
A través de su cuenta oficial en la red social X, José Ramón López Beltrán respondió a las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña para manchar su nombre:
"Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá", dijo.
El hijo mayor del presidente añadió que su reputación ha sido construida con años de trabajo, y advirtió que no permitirá que sea utilizada como "moneda de juego por intereses ajenos":
"Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder"
En publicaciones previas, los señalados han negado haber solicitado amparos judiciales ante esta denuncia, aunque algunos medios aseguran que se tramitó una suspensión provisional.
