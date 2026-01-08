La UMA subirá a partir de febrero; trámites y multas costarán más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de febrero de 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un valor diario de 117.31 pesos mexicanos, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representa un incremento de 3.69% respecto al valor de 2025.

La UMA es una referencia económica usada en México para calcular montos relacionados con multas, créditos hipotecarios, trámites administrativos y diversas contribuciones previstas en leyes federales y estatales. Sustituyó al salario mínimo como base de cálculo desde 2016.

Con esta actualización, los nuevos valores de la UMA serán: