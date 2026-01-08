La UMA subirá a partir de febrero; trámites y multas costarán más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de febrero de 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un valor diario de 117.31 pesos mexicanos, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representa un incremento de 3.69% respecto al valor de 2025.
La UMA es una referencia económica usada en México para calcular montos relacionados con multas, créditos hipotecarios, trámites administrativos y diversas contribuciones previstas en leyes federales y estatales. Sustituyó al salario mínimo como base de cálculo desde 2016.
Con esta actualización, los nuevos valores de la UMA serán:
Diario: $117.31
Mensual: $3,566.22
Anual: $42,794.64
El cálculo se basa en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.
rmr