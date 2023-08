“La Transformación la hicieron ustedes y la siguen haciendo… sin el pueblo de México no hay nada’’: Sheinbaum

La Cuarta Transformación quiere decir erradicar la corrupción, que no haya corrupción, que no haya privilegios para los de arriba y con ellos haya recursos suficientes para el pueblo de México. Es una forma de gobernar, no como antes, antes tenían los mismos recursos, pero se los embolsaban, o para usarlos para privilegios, para engordar al Gobierno y sus amigos (…) Los recursos sirven para el bienestar”

Claudia Sheinbaum