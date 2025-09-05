La transformación avanza: Claudia Sheinbaum rinde informe ante 15 mil en Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes (MiMorelia.com).- En Aguascalientes, como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gobernar es estar en territorio y cerca de la gente, por ello informó ante 15 mil personas las acciones realizadas en la entidad durante los primeros 11 meses del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las que están próximas a llevarse a cabo.

“Tomé una decisión: ahora decidí ir a todos los estados de la República a informar, porque gobernar es rendir cuentas. No se puede gobernar lejos del pueblo; hay que gobernar cerca de la gente. Y nosotros tenemos una idea de cómo gobernar y decimos que gobernamos desde el territorio. Se puede estar en la oficina, pero hay que caminar junto con la gente para saber qué piensa, cómo está funcionando el gobierno, si las cosas van bien. Por eso estoy en mi cuarta gira por todo el país y ahora, en tres semanas, voy a visitar todos los estados de la República como parte de la rendición de cuentas”, puntualizó.

Recordó que, con la Cuarta Transformación, hoy en México se gobierna con honestidad, y sobre todo, con mucho amor al pueblo. “Durante muchos años hubo gobiernos en México que gobernaban para una minoría, para unos cuantos, y nosotros somos y queremos ser, un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, agregó.

Informó que, en Aguascalientes, 126 mil 756 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13 mil 954 personas con discapacidad reciben un apoyo; mientras que, 5 mil 146 personas son beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro; 3 mil 455 estudiantes de universidad reciben la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 9 mil 592 familias son apoyadas con becas para niñas y niños de primaria; 7 mil 107 productoras y productores con Producción para el Bienestar; 6 mil 606 agricultoras y agricultores con Fertilizantes Gratuitos, así como 305 primarias y secundarias y 42 preparatorias son intervenidas con la Escuela es Nuestra. Mientras que, sobre los nuevos Programas para el Bienestar, informó que son 31 mil 962 beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, y todas las niñas y niños de secundaria reciben la Beca Rita Cetina Gutiérrez. Además, de que ya comenzaron las visitas médicas de servidores de la salud a través de Salud Casa por Casa.

Anunció que este año con el programa Vivienda para el Bienestar se van a construir 2 mil 450 viviendas para personas no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 20 mil viviendas para derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además de que se ha beneficiado a 118 mil 300 personas con quitas al saldo de sus créditos de vivienda.

También destacó que, se repavimentarán todas las carreteras federales; se tecnifica el Distrito de Riego 001 y se construirán Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), el Hospital General de Traumatología en Pabellón de Arteaga, y el Hospital General Regional El Chiflido, aunado a la ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 6 en Jesús María, de una nueva Unidad de Hemodiálisis, de los nueve Centros LIBRE para las mujeres, así como más preparatorias.

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, destacó el compromiso de la presidenta de México para trabajar en beneficio del pueblo y reconoció su visita como un mensaje de diálogo y de sensibilidad política.

SHA