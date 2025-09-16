‘La soberanía reside en el pueblo’: Sheinbaum en desfile militar por Independencia de México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este 16 de septiembre se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar 2025 en la Plaza de la Constitución, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, con motivo del 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Por orden presidencial, se designó como Comandante de la Columna del Desfile al General de División de Estado Mayor Francisco Jesús Leano Jeda, actual comandante del Ejército Mexicano. El jefe militar se desplazó frente al presidium a bordo de un vehículo blindado sin marrón fabricado en México, seguido por su Estado Mayor y unidades de la Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional en vehículos de diseño nacional con cromáticas distintivas.

Previo al inicio de la parada militar, y conforme al reglamento de ceremonial castrense, se rindieron honores a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dirigió un mensaje a la nación.

En su discurso, la mandataria evocó la memoria de los héroes de la Independencia, como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Vicente Guerrero, destacando que sus ideales de libertad, justicia y soberanía continúan vigentes.

“La independencia nos dio patria, la transformación nos asegura futuro. La soberanía significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, y que cada mexicana y cada mexicano tiene derecho a vivir con justicia y dignidad”, expresó.