La senadora de la república Celeste Ascencio respalda fortalecimiento de la educación indígena en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio participó en la entrega de material didáctico e infraestructura para fortalecer la educación indígena en el estado, refrendando su compromiso con el derecho a la educación y con el fortalecimiento de las comunidades originarias.

Durante la actividad, organizada por la secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, la senadora agradeció la invitación y reconoció la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para mejorar las condiciones educativas en el territorio.

“La transformación verdadera empieza en las aulas. Reconozco profundamente el trabajo de las maestras y los maestros de Michoacán, porque desde ahí se forman valores, conciencia y esperanza para nuestras niñas, niños y jóvenes”, señaló la senadora.

Ascencio destacó que los recientes hechos de violencia en el estado, donde incluso hay menores como víctimas, reflejan una realidad que duele y que obliga a redoblar esfuerzos desde la prevención, la educación y la construcción de comunidad.

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar de fondo a nuestra sociedad. Desde cada escuela y cada salón de clases se siembra futuro y se construye una cultura de paz”, subrayó.

Finalmente, la senadora reiteró que el territorio, las comunidades y las escuelas son el corazón de la transformación, y afirmó que todas y todos pueden ser constructores de paz desde su ámbito de acción.

BCT