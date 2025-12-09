La Selección Mexicana de FIFAe tiene cinco duelos clave este martes: ¿a qué hora juegan?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del fútbol digital arranca esta semana con la primera jornada de la FIFAe World Cup 2025, el torneo más importante del videojuego FIFA en su versión competitiva en consola. La Selección Mexicana está lista para representar al país en una intensa jornada inicial que se disputará este martes 10 de diciembre, enfrentando a cinco selecciones internacionales.

De acuerdo con el calendario oficial compartido en redes sociales, estos son los partidos confirmados para el equipo mexicano en esta primera fecha:

Partidos del 10 de diciembre (hora del centro de México):