La Selección Mexicana de FIFAe tiene cinco duelos clave este martes: ¿a qué hora juegan?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del fútbol digital arranca esta semana con la primera jornada de la FIFAe World Cup 2025, el torneo más importante del videojuego FIFA en su versión competitiva en consola. La Selección Mexicana está lista para representar al país en una intensa jornada inicial que se disputará este martes 10 de diciembre, enfrentando a cinco selecciones internacionales.
De acuerdo con el calendario oficial compartido en redes sociales, estos son los partidos confirmados para el equipo mexicano en esta primera fecha:
Partidos del 10 de diciembre (hora del centro de México):
Marruecos vs México – 02:00 hrs
México vs Polonia – 02:35 hrs
México vs Jordania – 03:10 hrs
Indonesia vs México – 04:00 hrs
Japón vs México – 04:35 hrs
La Selección Mexicana de eSports buscará iniciar con paso firme esta edición, en la que se esperan duelos cerrados y de gran intensidad.
El evento forma parte del ecosistema de torneos globales de la FIFAe, una rama oficial del organismo que impulsa las competencias de deportes electrónicos en el ámbito del fútbol digital.
Aficionados y seguidores del gaming podrán seguir los partidos a través de plataformas oficiales, transmisiones en línea y redes sociales, donde se estarán publicando resultados, highlights y reacciones en tiempo real.
