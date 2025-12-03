La Secretaría de las Mujeres celebra primer encuentro nacional de mujeres organizadas “Tejiendo Redes”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México celebró el primer encuentro nacional entre gobierno y mujeres organizadas bajo el lema “Tejiendo Redes”, con el objetivo de establecer una alianza de largo plazo con la sociedad civil para transformar el país.
En el encuentro, que convocó a 188 asistentes de colectivas que luchan por los derechos de las mujeres, la secretaria Citlalli Hernández Mora enfatizó la motivación histórica y política del encuentro.
“Si hoy existe una Secretaría de las Mujeres, si hoy tenemos una mujer Presidenta, es gracias a la lucha de muchas mujeres, muchísimas que lucharon a lo largo del tiempo”. Ante el panorama global de resistencia al avance de derechos, la secretaria resaltó el contraste que hay en México e hizo un llamado a aprovechar la voluntad política. “Si logramos una gran sinergia en lo que nos une (…), éste es el gran momento en México, creo yo, para generar esa sinergia entre la voluntad del gobierno federal y la riqueza, los planteamientos, las exigencias, las preocupaciones de ustedes como integrantes de la sociedad civil”.
La coordinadora general de Vinculación y Seguimiento, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, destacó que este encuentro marca el inicio de una relación institucional formal con las bases. El encargo es “que establezcamos un diálogo directo, un diálogo concreto y un diálogo que pueda rendir frutos y con él, que podamos seguir colaborando con todas las mujeres organizadas del país”.
Las organizaciones dialogaron con moderadoras y relatoras de la Secretaría de las Mujeres a través de 14 mesas en las que se abarcaron temas como la igualdad sustantiva, el fomento a la autonomía económica, la prevención de violencias, la diversidad sexual y reproductiva, así como el acceso a la justicia para víctimas de violencia vicaria.
En la ceremonia de inauguración, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, hizo un llamado a las asistentes “a que este diálogo sirva para fortalecer alianzas”. El encuentro contó también con la participación del especialista técnico para proyectos estratégicos en ONU Mujeres México, Gerardo Camarena.
La secretaria Citlalli Hernández Mora concluyó haciendo énfasis en la necesidad de continuar con el diálogo: “Este es un encuentro, una convocatoria que queremos que se vuelva constante, que lo hagamos además de manera regional, de manera estatal y ya de aquí no soltarnos hasta siempre.”
mrh