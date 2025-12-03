La Secretaría de las Mujeres celebra primer encuentro nacional de mujeres organizadas “Tejiendo Redes”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México celebró el primer encuentro nacional entre gobierno y mujeres organizadas bajo el lema “Tejiendo Redes”, con el objetivo de establecer una alianza de largo plazo con la sociedad civil para transformar el país.

En el encuentro, que convocó a 188 asistentes de colectivas que luchan por los derechos de las mujeres, la secretaria Citlalli Hernández Mora enfatizó la motivación histórica y política del encuentro.

“Si hoy existe una Secretaría de las Mujeres, si hoy tenemos una mujer Presidenta, es gracias a la lucha de muchas mujeres, muchísimas que lucharon a lo largo del tiempo”. Ante el panorama global de resistencia al avance de derechos, la secretaria resaltó el contraste que hay en México e hizo un llamado a aprovechar la voluntad política. “Si logramos una gran sinergia en lo que nos une (…), éste es el gran momento en México, creo yo, para generar esa sinergia entre la voluntad del gobierno federal y la riqueza, los planteamientos, las exigencias, las preocupaciones de ustedes como integrantes de la sociedad civil”.