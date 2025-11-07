La salud, una de las prioridades estratégicas de Claudia Sheinbaum: ISSSTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, reconoce a la salud como una de las prioridades estratégicas del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el organismo fortalece la infraestructura hospitalaria en beneficio de la población derechohabiente.

En la actualidad, se lleva a cabo la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Oaxaca, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos. La unidad contará con 250 camas censables, 44 consultorios y 36 especialidades, así como servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética en beneficio de más de 1.7 millones de derechohabientes.

También se edifica el nuevo Hospital General (HG) de Tampico, Tamaulipas, que brindará atención oportuna y de calidad con equipo de alta gama como un tomógrafo, un resonador magnético y una sala de hemodinamia. La inversión total es de 2 mil 318 millones de pesos, en beneficio de 350 mil derechohabientes de la entidad, así como del norte de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo

Además, se rehabilita el HG “Dr. Carlos Calero Elorduy”, de Cuernavaca, Morelos, el cual funcionó como hospital COVID durante la emergencia sanitaria, para que funcione otra vez como un Hospital General permanente.

Por otra parte, continúa la demolición del hospital “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, ubicado en la Ciudad de México. Esta obra, iniciada en agosto de 2025, contempla dos fases: la demolición total del antiguo edificio y la construcción de una nueva clínica que beneficiará a más de 100 mil derechohabientes del norte de la capital.