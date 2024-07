La reforma judicial es más compleja de lo que se dice: Juan Antonio Magaña de la Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las leyes como las instituciones son perfectibles y están sujetas a reformas para adecuarlas a las necesidades del país y por ello no se debe rechazar a priori una iniciativa sin conocer a plenitud todas sus implicaciones, comentó el magistrado en retiro, Juan Antonio Magaña de la Mora.

Aclaró que la prudencia que han mantenido quienes integran el Poder Judicial ante la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador forma parte del perfil de los juzgadores que deben mantenerse imparciales y manifestar una postura ecuánime hasta conocer los detalles del asunto en cuestión; por ello, consideró que sería imprudente expresar una postura cuando la iniciativa se sigue discutiendo en los parlamentos abiertos y foros ciudadanos.

“Esta propuesta que se plantea para el Poder Judicial tenemos, en principio, que señalar que es más grande de lo que hemos escuchado, de mayor trascendencia; si me preguntan si debe haber una reforma mi posición es que sí debe haber una reforma; las instituciones deben de transformarse en la medida en que lo hace la sociedad y todos estaríamos de acuerdo, y me parece que nadie no podría estar de acuerdo en que una institución se esté modernizando; sin embargo, he señalado que la reforma tiene mayores implicaciones que solo las que se han estado comentando mediáticamente"

De entrada, dijo que la iniciativa todavía es factible de ser enriquecida con las aportaciones de los participantes en los foros de consulta, sin mencionar que falta la discusión formal al interior de las comisiones legislativas y el Pleno del Congreso para conocer con exactitud los alcances de la misma. Por lo pronto, reconoció que existen muchas dudas sobre aspectos básicos como los derechos laborales de los juzgadores, la conformación de la nueva institución encargada del proceso de votación o los mecanismos de selección y votación de los interesados.

“Me parece que en la forma en que se tenga que llevar a cabo esta reforma en sede constitucional, que es el cuadro genérico, me parece que puede tener todavía en el cómo se podría llevar a cabo la aplicación de este reforma y ser muy estudiosos, muy cuidadosos en la ley secundaria, en la ley que tuviera que señalar el cómo, en cuánto tiempo, incluso en la cuestión económica que también es un tema que se tiene que analizar y creo que no es un tema menor; me parece por ello que con responsabilidad y con prudencia como siempre yo me he manejado, porque además quienes somos juzgadores, hasta que no tenemos el expediente completo emitimos una resolución, me parece que en principio todos podríamos estar de acuerdo que una reforma es benéfica y el cómo, se están dando esos debates (…)”.